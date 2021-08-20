İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR testi zorunluluğu" genelgesi! Detaylar belli oldu

İçişleri Bakanlığı, 81 il Valiliğine “Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunlululuğu” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 6 Eylül'den gününden itibaren aşı olmayan kişilere; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin, özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. İşte son dakika haberinin detayları...