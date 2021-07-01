İletişim Başkanı Altun’dan YouTube sansürüne sert tepki! “Bu çifte standarttır, riyakarlıktır”
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığı konuşmayı kaldıran sosyal medya platformu YouTube’un uyguladığı sansüre tepki gösterdi. Altun, “Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır” ifadesini kullandı.