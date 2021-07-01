Video Türkiye İletişim Başkanı Altun’dan YouTube sansürüne sert tepki! “Bu çifte standarttır, riyakarlıktır”

İletişim Başkanı Altun’dan YouTube sansürüne sert tepki! “Bu çifte standarttır, riyakarlıktır”

İletişim Başkanı Altun’dan YouTube sansürüne sert tepki! “Bu çifte standarttır, riyakarlıktır”
01.07.2021 | 22:26

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığı konuşmayı kaldıran sosyal medya platformu YouTube’un uyguladığı sansüre tepki gösterdi. Altun, “Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır” ifadesini kullandı.

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