İletişim Başkanlığı'ndan saat 21:00 çağrısı | Video

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Bağımsızlığımızın ve ulusal eğemenliğimizin teminatı olan TBMM’nin açılışının 100. Yılını, bu bayramın hediye edildiği tüm çocuklarımızla birlikte 80 milyon kardeş olarak coşku ve sevinçle kutluyoruz. Hep birlikte bu akşam saat 21:00’da İstiklal Marşı’mızı okuyoruz." çağrısında bulundu.