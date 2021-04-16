Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video

Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Ege Denizi'nden bugün saat 07.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri, saat 09.00 itibariyle Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemileri, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru açıldı.Savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.