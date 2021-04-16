Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video 16.04.2021 | 09:32
01:30
Hava Durumu 16-04-2021 16.04.2021 | 08:00
02:13
03:35
02:07
Kılıçdaroğlu'ndan şimdi de 'patates' çarkı! 60 günde iki farklı açıklama 15.04.2021 | 18:33
04:40
Van'da evlat neöbetindeki annelere HDP'lilerden çirkin hareket! 15.04.2021 | 16:23
10:40
00:31
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem!' Deprem sonrası ilk görüntüler... 15.04.2021 | 08:29
01:30
Hava Durumu 15-04-2021 15.04.2021 | 08:00
00:39
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı 14.04.2021 | 09:46
01:49
Savunma Sanayii Başkanı Demir, ambargolara "CATS" ile yanıt verdi | Video 14.04.2021 | 07:51
01:30
Hava Durumu 14-04-2021 14.04.2021 | 08:00
04:34
02:23
00:46
Mardin’de teslim olan kadın terörist ailesi ile böyle buluştu 13.04.2021 | 16:12
44:07
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 13.04.2021 | 11:31
02:37
Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı 13.04.2021 | 08:26
00:26
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı 13.04.2021 | 08:28
02:16
01:30
Hava Durumu 13-04-2021 13.04.2021 | 08:00
Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Ege Denizi'nden bugün saat 07.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri, saat 09.00 itibariyle Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemileri, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru açıldı.
Savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.