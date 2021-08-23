Video Türkiye SON DAKİKA: Kazdağları'nda orman yangını! Orman yangını bölgesinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Kazdağları'nda orman yangını! Orman yangını bölgesinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Kazdağları'nda orman yangını! Orman yangını bölgesinden ilk görüntüler...
23.08.2021 | 11:08

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Son dakika haberleri... Kazdağları'nda başlayan orman yangınına havadan müdahale ediliyor! Kazdağları'ndaki orman yangını bölgesinden ilk görüntüler...

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