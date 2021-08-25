Yeşilpınar Kentsel Dönüşüm alanında kavga
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Eyüpsultan’da bulunan Yeşilpınar Kentsel Dönüşüm alanında kavga çıktı. Kavganın nedeni henüz bilinmezken bazı işçilerin valizleriyle inşaat alanını terk ettiği öğrenildi.