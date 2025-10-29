1 milyon liralık dolandırıcılık girişimi güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video
29.10.2025 | 14:00
Siirt'te 1 milyon lira dolandırılmak üzere olan vatandaş, yakınlarının kendilerine ulaşmayıp polise bildirilmesiyle gerçek ortaya çıktı. Polis ekiplerinin zamanında müdahalesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Telefonu sürekli meşgul çalan H.V.'ye ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.V.'nin dolandırıcılarla görüştüğünü ve telefonunun meşgul çaldığını değerlendirerek harekete geçti.
Polis ekipleri, H.V.'nin altınlarını bozdurmak için çarşıya gidebileceğini öngörerek kuyumculara eşkal bilgilerini iletti. Aydınlar Caddesi'ndeki bir kuyumcu önünde H.V.'ye ulaşan ekipler, altınlarını bozdurmasını engelleyerek dolandırıcılara 1 milyon lira göndermesini önledi.
Polisin müdahalesi ve dolandırıcılığın önlenmesi, kentteki güvenlik kameralarına yansıdı.
