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10 bin avro değerindeki köpeği çalan şüpheli tutuklandı | Video

10 bin avro değerindeki köpeği çalan şüpheli tutuklandı | Video

12.04.2025 | 09:48

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinin önündeki kulübesinden 10 bin avro değerinde olduğu belirtilen İngiliz Bull Terrier cinsi köpeği çalan şüpheli tutuklandı.

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Yenimahalle ilçesinde 30 Mart günü, kimliği belirsiz kişi, bir iş yerinin önünde bulunan köpek kulübesinin kapı kilidini kırarak Türkiye'de 30, Ankara'da ise 2 tane bulunan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) sertifikalı İngiliz Bull Terrier cinsi 'Anapolis' isimli köpeği çaldı. KIF 2024 Ankara Kupası Şampiyonası'nda Türkiye Yavru Şampiyonu olan ve değerinin 10 bin avro olduğu belirtilen köpeğin sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüpheliyi tespit etti. Ekipler, adrese düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinin yakınlarında bulunan barakada gizli bölmede bulunup, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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