148 farklı adrese yapılan operasyonda 797 kaçak göçmen yakalandı | Video

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İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 148 farklı adrese Özel Harekat ve Helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlen operasyonda tahdit kaydı bulunan 1 kişiyle beraber toplamda 797 kaçak göçmen yakalandı.