148 farklı adrese yapılan operasyonda 797 kaçak göçmen yakalandı | Video

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 148 farklı adrese Özel Harekat ve Helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlen operasyonda tahdit kaydı bulunan 1 kişiyle beraber toplamda 797 kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 148 farklı adrese Özel Harekat ve Helikopter destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde tahdit kaydı bulunan 1 kişiyle beraber toplamda 797 kaçak göçmen ve kaçak göçmenlere evlerini kiraya vererek, "Göçmen Kaçakçılığı" suçunu işledikleri belirlenen 84 mülk sahibi şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmenler hakkında sınırdışı işlemleri başlatılırken mülk sahiplerine "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" çerçevesinde toplam 2 milyon 152 bin 366 lira idari para cezası işlemi uygulanıp adresler ise zabıta ekiplerince mühürlendi. Öte yandan Bağcılar'da mühürlenen adreslerden birine mührü bozmak suretiyle girmeye çalışan yabancı uyruklu bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 2 şahıs hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Mühür fekki suçunu işleyen 1 şahısla ilgili ise tahkikat devam ediyor.