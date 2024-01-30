15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda feci kaza: İki otobüs çarpıştı | Video
BAYRAMPAŞA'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki otobüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan otobüs muavini ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan yolcu otobüslerinin şoförleri polis merkezine götürülürken iki otobüste de hasar oluştu.
Muş'a gidecek otobüste bulunan bir yolcu, "Çıkış yapan otobüsün muavini yoktu, aniden çıkış yaptı, bizim araca vurdu. Muavin yaralandı, ufak tefek sıyrıkları vardı. Başka araç gelecek. Aktarma yapıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.Otobüsteki bir başka yolcu Mehmet Yılmaz ise, "Otobüsün çıkış saatiydi herhalde, diğer araba da geri geri çıkıtı, muavini yoktu. Geri geri gelirken bizim otobüse sağ köşeden vurdu. Muavinde bir yaralanma var. Yolcularda sarsıntı oldu. İkinci araç geldi eşyaar yüklenecek gideceğiz" dedi.
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