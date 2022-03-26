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OTOMATİK OYNAT
01:35
1915 Çanakkale Köprüsü’nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti | Video 26.03.2022 | 10:07
01:31
Marmaray'da maske tartışması! O dakikalar kamerada | Video 26.03.2022 | 10:03
02:49
Metruk binada korkutan yangın | Video 26.03.2022 | 09:58
04:34
03:11
Köy minibüsünün üzerine kayalar düştü: 2 yaralı | Video 26.03.2022 | 09:47
00:36
00:46
270 bin liralık hırsızlık yapmıştı! Kameralardan iz sürerek yakaladılar 26.03.2022 | 09:39
00:29
Bakırköy'de fuarda stant çöktü: 4 yaralı | Video 26.03.2022 | 09:50
00:26
Bursa'da at arabası ve otomobilin tehlikeli yolculuğu kamerada 26.03.2022 | 09:33
05:10
İstanbul Eyüpsultan sahilinde korkutan görüntü! Kıyıya vurdular... 26.03.2022 | 09:33
01:46
İstanbul Ümraniye’de doğal gaz kutusunda korkutan patlama 26.03.2022 | 09:17
00:56
Kocaeli'deki feci kaza kamerada... 2 kişi metrelerce havaya savruldu! 26.03.2022 | 09:18
02:18
İstanbul'da onlarca yunus kıyıya vurdu 25.03.2022 | 16:41
00:15
Alkollü araç kullanan İBB çalışanı, arabalara çarptı | Video 25.03.2022 | 16:33
05:58
00:48
2 adet televizyon çalan hırsız, parmak izinden yakalandı | Video 25.03.2022 | 16:23
00:18
03:53
Ankara'daki kuzen cinayetinin kamera kayıtları ortaya çıktı | Video 25.03.2022 | 15:50
04:35
Dünyanın en uzun orta açıklığına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyollarında gece yarısı bir haftalık ücretsiz geçiş süre sona erdi.