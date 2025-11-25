2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:21 2 milyon liralık dolandırıcılık olayına karışan 2 şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu Bilecik'te yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'da elden alma yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olayının ardından A.T. ve Ş.G. isimli şüphelilerin bölgeden kaçtığı ve Bilecik yönüne ilerlediği bilgisi üzerine alarma geçti. D-650 karayolu üzerinde yoğunlaştırılan denetimler kapsamında durdurulan araçtaki 2 şüpheli yakalandı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, suça konu olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 milyon TL değerinde döviz ve altın ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından Afyon İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.