2 TIR'ın arasında sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü | Video 29.02.2024 | 14:41 İZMİR'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 2 TIR'ın arasında sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Eren (32) hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Zincirleme Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri Karşıyaka istikametinde meydana geldi. Gökhan Eren'in (32) kullandığı hafif ticari araç, Ahmet K. yönetimindeki 34 DVD 480 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Mehmet B.'nin (39) kullandığı TIR'da duramayıp, kaza yapan hafif ticari araca arkadan çarptı. İki TIR'ın arasına sıkışarak ezilen hafif ticari aracın sürücüsü Eren, hayatını kaybetti. Eren'in cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı. Kaza nedeniyle yol tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, TIR şoförü Mehmet B.'yi gözaltına aldı. Polis kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.



