Video Yaşam 2 TIR'ın arasında sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü | Video
2 TIR'ın arasında sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü | Video

2 TIR'ın arasında sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü | Video

29.02.2024 | 14:41

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 2 TIR'ın arasında sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Eren (32) hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Zincirleme Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri Karşıyaka istikametinde meydana geldi. Gökhan Eren'in (32) kullandığı hafif ticari araç, Ahmet K. yönetimindeki 34 DVD 480 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Mehmet B.'nin (39) kullandığı TIR'da duramayıp, kaza yapan hafif ticari araca arkadan çarptı. İki TIR'ın arasına sıkışarak ezilen hafif ticari aracın sürücüsü Eren, hayatını kaybetti. Eren'in cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı. Kaza nedeniyle yol tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, TIR şoförü Mehmet B.'yi gözaltına aldı. Polis kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.


Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da bir eve yapılan baskında 5 tabanca ve parçaları gele geçirildi | Video 01:35
Adana’da bir eve yapılan baskında 5 tabanca ve parçaları gele geçirildi | Video 29.02.2024 | 15:17
Ayvacık’ta 70 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör gözaltına alındı | Video 04:09
Ayvacık’ta 70 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör gözaltına alındı | Video 29.02.2024 | 14:56
Seyhan polisi 36 bin uyuşturucu hap ele geçirdi | Video 01:26
Seyhan polisi 36 bin uyuşturucu hap ele geçirdi | Video 29.02.2024 | 14:39
2 TIR’ın arasında sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü | Video 00:36
2 TIR'ın arasında sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü | Video 29.02.2024 | 14:41
Gaziantep’te 1 milyon 317 bin liralık kaçak malzeme ele geçirildi: 6 gözaltı | Video 00:42
Gaziantep'te 1 milyon 317 bin liralık kaçak malzeme ele geçirildi: 6 gözaltı | Video 29.02.2024 | 14:26
Kağıthane’de ‘Anucur Çetesi’nin internet kafeye silahlı saldırı anı kamerada | Video 01:21
Kağıthane'de ‘Anucur Çetesi’nin internet kafeye silahlı saldırı anı kamerada | Video 29.02.2024 | 14:05
14 ilde FETÖ operasyonu | Video 00:46
14 ilde FETÖ operasyonu | Video 29.02.2024 | 12:27
Kümesteki tavukları telef eden başıboş köpekler kamerada | Video 06:51
Kümesteki tavukları telef eden başıboş köpekler kamerada | Video 29.02.2024 | 12:27
Oltaya köpek balığı takıldı, güçlükle kontrol ederek yukarı çektiler | Video 03:46
Oltaya köpek balığı takıldı, güçlükle kontrol ederek yukarı çektiler | Video 29.02.2024 | 11:04
FETÖ firarisi şahıs Bandırma’da yakalandı | Video 00:05
FETÖ firarisi şahıs Bandırma'da yakalandı | Video 29.02.2024 | 12:27
İki tırın arasında kalan araç kağıt gibi ezildi: 1 ölü | Video 00:54
İki tırın arasında kalan araç kağıt gibi ezildi: 1 ölü | Video 29.02.2024 | 13:00
Namaza gittiği için otobüsten indirildi | Video 00:41
Namaza gittiği için otobüsten indirildi | Video 29.02.2024 | 12:57
İzmir’de feci ölüm! Çarpıştığı iki tırın arasında kaldı | Video 00:40
İzmir'de feci ölüm! Çarpıştığı iki tırın arasında kaldı | Video 29.02.2024 | 12:39
Sarıyer’de sürücüler yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı | Video 01:39
Sarıyer’de sürücüler yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı | Video 29.02.2024 | 12:01
Sakarya Nehri’nde cesedi bulunmuştu: Eşi ve oğlu gözaltına alındı | Video 01:52
Sakarya Nehri'nde cesedi bulunmuştu: Eşi ve oğlu gözaltına alındı | Video 29.02.2024 | 11:45
Camide imamın cüzdanını çaldı! Cüzdanla yakaladılar | Video 00:57
Camide imamın cüzdanını çaldı! Cüzdanla yakaladılar | Video 29.02.2024 | 09:40
Husumetlisini vurup olay yerinden yürüyerek uzaklaştı: O anlar kamerada | Video 04:01
Husumetlisini vurup olay yerinden yürüyerek uzaklaştı: O anlar kamerada | Video 29.02.2024 | 11:07
“Çocuğuna niye akbil basmadın” kavgası kamerada | Video 01:42
“Çocuğuna niye akbil basmadın” kavgası kamerada | Video 29.02.2024 | 10:57
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Feci kaza kamerada | Video 02:08
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Feci kaza kamerada | Video 29.02.2024 | 10:56
Adnan Oktar Van’a getirildi | Video 04:06
Adnan Oktar Van’a getirildi | Video 29.02.2024 | 11:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA