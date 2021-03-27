2021 Berat Kandili mesajları! En güzel anlamlı dualı Berat Kandili kısa ve uzun mesajları | KANDİL MESAJLARI

Bu gece Kur'an-ı Kerim'de de müjdelenen Şaban ayının 15'i Berat Kandili gecesi! (27 Mart 2021 Cumartesi) İşte en güzel anlamlı kısa, uzun dualı Berat Kandili tebrik mesajları...

Ümit ederiz ki

bu mübarek gece,

zor günler geçirdiğimiz;

fakat gelecek

adına umutla dolu

olduğumuz

şu dönemlerde

yeniden bir uyanışa

vesile olur.

Yağmur yüklü

bulutlar gibi gelen,

eteğindeki

hayır cevherlerini

başımıza boşaltan ve

bizlere mutluluk veren

kandilin,

nuruna kapılmanız

dileğiyle.

Nice kandiller.

Borçlarımızdan,

ceza ve günahlarımızdan

kurtulmak için

bu gece dua edelim..

Allah affeden ve

bağışlayandır,

unutmayalım..

Eller semaya kalkıp,

yürekler bir atınca

bu gece,

gözler sevinç yaşlarıyla

dolacak..

Kandiliniz mübarek,

dualarınız kabul olsun.

Bu gece Allah'ın

lütuflarının bol bol

verildiği bir gecedir ve

üç ayların

kandil gecesidir.

Hayırlı olsun..

Yoktan var eden,

varlığından

haberdar eden,

yaratıp imtihan eden,

imtihan edip sabır veren

Allah'ın bütün

müminleri bağışlaması

dileğiyle.

Berat Kandili geceniz

mübarek olsun.

Yoktan var eden,

varlığından

haberdar eden,

yaratıp imtihan eden,

imtihan edip

sabır veren

Allah'ın bütün

müminleri

bağışlaması dileğiyle.

Berat geceniz

mübarek olsun.

Mübarek

Berat Kandili'nde

yaptığınız tüm duaları

Allah kabul etsin.

Hayırlı kandiller!

Sofranız afiyetli,

paranız bereketli,

kararlarınız isabetli,

yuvanız muhabbetli,

kalbiniz merhametli,

bedeniniz sıhhatli,

yüzünüz mutlu,

kandiliniz kutlu olsun.

Allah'a kulsun,

zulmetler içinde

parlayan nursun,

senin gibi

hakikatli dostun,

kandilin

mübarek olsun.

Ya Rab!

Bizi dosdoğru

bir yola ilet;

senin çizmiş olduğun

istikamette ilerlet,

niyetlerimizi

ihlaslı eyle,

ve bize

lütfettiğin

güzelliklerde

bereket ihsan eyle,

bu mübarek kandil

gününde dualarımızı

kabul eyle; Amin.

Ey rabbimiz!

Bilerek veya

bilmeyerek

işlediğimiz

günahlarımızı

mağfiret et.

Senden işimizde

rüşde hidayet

etmeni istiyor,

nefislerimizi

kötülüklerden

sana sığınıyoruz.

Bir kandil gülü savur

sevdiklerine,

size onlardan

gülücükler getirsin

öyle içten öyle samimi

ol ki göz yaşlarını

bile tebessüme

çevirsin.

Kandiliniz

mübarek olsun.

Avuçların açıldığı,

gözlerin yaşardığı,

ilahi esintilerin

kalpleri okşadığı anın

bir asra bedel olduğu

bu gece dualarda

birleşmek dileğiyle

kandilinizi kutlarım.

Mübarek

Berat Kandili'nde

yaptığınız tüm duaları

Allah kabul etsin.

Hayırlı kandiller!

Sofranız afiyetli,

paranız bereketli,

kararlarınız isabetli,

yuvanız muhabbetli,

kalbiniz merhametli,

bedeniniz sıhhatli,

yüzünüz mutlu,

kandiliniz kutlu olsun.

Allah'a kulsun,

zulmetler içinde

parlayan nursun,

senin gibi

hakikatli dostun,

kandilin

mübarek olsun.

Günler bize dostların

güzelliği ile, geceler

onların duaları ile

mübarek oluyor.

Umudumuz

dostların hediyesi,

duamız sizlerin sevgisi.

Berat kandiliniz

mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler,

gül olmasada

gül gibi kokarlar.

Kainatın

en güzel gülünün

kokusu

üzerinizde olsun

bu gece kandiliniz

mübarek olsun.

Berat Kandil'in

mübarek olsun.

ALLAH

seni sevdiklerinle

beraber

mutlu ve huzurlu

bir şekilde

yaşamayı

nasip etsin.

Mübarek Berat

Kandili'nde

yaptığınız

tüm duaları

Allah kabul etsin.

Hayırlı kandiller!