2021 Berat Kandili mesajları! En güzel anlamlı dualı Berat Kandili kısa ve uzun mesajları | KANDİL MESAJLARI
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Bu gece Kur'an-ı Kerim'de de müjdelenen Şaban ayının 15'i Berat Kandili gecesi! (27 Mart 2021 Cumartesi) İşte en güzel anlamlı kısa, uzun dualı Berat Kandili tebrik mesajları...
Ümit ederiz ki
bu mübarek gece,
zor günler geçirdiğimiz;
fakat gelecek
adına umutla dolu
olduğumuz
şu dönemlerde
yeniden bir uyanışa
vesile olur.
Yağmur yüklü
bulutlar gibi gelen,
eteğindeki
hayır cevherlerini
başımıza boşaltan ve
bizlere mutluluk veren
kandilin,
nuruna kapılmanız
dileğiyle.
Nice kandiller.
Borçlarımızdan,
ceza ve günahlarımızdan
kurtulmak için
bu gece dua edelim..
Allah affeden ve
bağışlayandır,
unutmayalım..
Eller semaya kalkıp,
yürekler bir atınca
bu gece,
gözler sevinç yaşlarıyla
dolacak..
Kandiliniz mübarek,
dualarınız kabul olsun.
Bu gece Allah'ın
lütuflarının bol bol
verildiği bir gecedir ve
üç ayların
kandil gecesidir.
Hayırlı olsun..
Yoktan var eden,
varlığından
haberdar eden,
yaratıp imtihan eden,
imtihan edip sabır veren
Allah'ın bütün
müminleri bağışlaması
dileğiyle.
Berat Kandili geceniz
mübarek olsun.
Yoktan var eden,
varlığından
haberdar eden,
yaratıp imtihan eden,
imtihan edip
sabır veren
Allah'ın bütün
müminleri
bağışlaması dileğiyle.
Berat geceniz
mübarek olsun.
Mübarek
Berat Kandili'nde
yaptığınız tüm duaları
Allah kabul etsin.
Hayırlı kandiller!
Sofranız afiyetli,
paranız bereketli,
kararlarınız isabetli,
yuvanız muhabbetli,
kalbiniz merhametli,
bedeniniz sıhhatli,
yüzünüz mutlu,
kandiliniz kutlu olsun.
Allah'a kulsun,
zulmetler içinde
parlayan nursun,
senin gibi
hakikatli dostun,
kandilin
mübarek olsun.
Ya Rab!
Bizi dosdoğru
bir yola ilet;
senin çizmiş olduğun
istikamette ilerlet,
niyetlerimizi
ihlaslı eyle,
ve bize
lütfettiğin
güzelliklerde
bereket ihsan eyle,
bu mübarek kandil
gününde dualarımızı
kabul eyle; Amin.
Ey rabbimiz!
Bilerek veya
bilmeyerek
işlediğimiz
günahlarımızı
mağfiret et.
Senden işimizde
rüşde hidayet
etmeni istiyor,
nefislerimizi
kötülüklerden
sana sığınıyoruz.
Bir kandil gülü savur
sevdiklerine,
size onlardan
gülücükler getirsin
öyle içten öyle samimi
ol ki göz yaşlarını
bile tebessüme
çevirsin.
Kandiliniz
mübarek olsun.
Avuçların açıldığı,
gözlerin yaşardığı,
ilahi esintilerin
kalpleri okşadığı anın
bir asra bedel olduğu
bu gece dualarda
birleşmek dileğiyle
kandilinizi kutlarım.
Mübarek
Berat Kandili'nde
yaptığınız tüm duaları
Allah kabul etsin.
Hayırlı kandiller!
Sofranız afiyetli,
paranız bereketli,
kararlarınız isabetli,
yuvanız muhabbetli,
kalbiniz merhametli,
bedeniniz sıhhatli,
yüzünüz mutlu,
kandiliniz kutlu olsun.
Allah'a kulsun,
zulmetler içinde
parlayan nursun,
senin gibi
hakikatli dostun,
kandilin
mübarek olsun.
Günler bize dostların
güzelliği ile, geceler
onların duaları ile
mübarek oluyor.
Umudumuz
dostların hediyesi,
duamız sizlerin sevgisi.
Berat kandiliniz
mübarek olsun.
Gül bahçesine girenler,
gül olmasada
gül gibi kokarlar.
Kainatın
en güzel gülünün
kokusu
üzerinizde olsun
bu gece kandiliniz
mübarek olsun.
Berat Kandil'in
mübarek olsun.
ALLAH
seni sevdiklerinle
beraber
mutlu ve huzurlu
bir şekilde
yaşamayı
nasip etsin.
Mübarek Berat
Kandili'nde
yaptığınız
tüm duaları
Allah kabul etsin.
Hayırlı kandiller!