248. saatte enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı! | Video
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde Atabey Apartmanı’nın enkazında çalışma yürüten ekipler, depremin 248’nci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’i sağ çıkarmışlardı. Son olarak doktoru sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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