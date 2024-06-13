4. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu | Video

Türkiye’nin en prestijli organizasyonlarını düzenleyen Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başak ile Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer organizatörlüğünde ve Bordex Boya ile Meges Boya ana sponsorluğunda sanat, medya, spor ve cemiyet dünyası 4. Uluslararası Elmas Ödülleri’nde buluştu.