42 dosyadan yıllarca hapis yattı, çıkınca 10 ev soyan şahıs tekrar yakalandı | Video
Konya’da son bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından çalışıma başlatan polis ekipleri, 10 farklı adrese giren şahıs tespit edilerek kısa sürede yakalandı. Şüphelinin, 42 farklı dosyadan yıllarca hapis cezasının ardından tekrar hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.
POLİSLER KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ TEK TEK İNCELEDİ
Olayların faillerinin tespiti için ekipler, şüphelinin gidiş-geliş güzergahlarında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yaklaşık 18 kilometrelik güzergâh üzerinde 128 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelinin kimliği netleşti.
32 SUÇ KAYDI VAR, CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ
Şüphelinin, B.K. (39) olduğu tespit edildi. B.K.'nın evden hırsızlık başta olmak üzere 32 ayrı suç kaydı bulunduğu, ayrıca hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla saklandığı ikamette yakalanan B.K.'nın evinde yapılan aramalarda, mağdurlara ait çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.
DAHA ÖNCE 42 DOSYADAN İŞLEM GÖRMÜŞ
Araştırmalarda, şüpheli B.K.'nın 2011 yılında da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı, o dönemde 42 ayrı dosyadan işlem yapıldığı ve uzun yıllar cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve yeniden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği anlaşıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan B.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, özellikle ikametlerden hırsızlık olaylarında sıkça kullanılan "kilit göbeği kırma" yöntemine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.
