42 kilo zehir ele geçirilen operasyon kamerada | Video

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; seri uyuşturucu operasyonlarıyla 42 kilo uyuşturucu ele geçirdi. 46 şüpheli yakalandı. Operasyonlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına düzenlediği seri operasyonlarda 46 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda; 42 kilo 206 gram uyuşturucu madde, 134 uyuşturucu hap, dört ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 56 mermi ele geçirildi. Operasyonlar polis kameralarına yansıdı.