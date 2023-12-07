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7 aracın lastiğini patlattı, yakalanınca

7 aracın lastiğini patlattı, yakalanınca "Sanki adam öldürdük" dedi | Video

07.12.2023 | 09:02

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahıs polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen şahıs burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip, tekme sallarken, ‘Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?’ dedi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Susurluk ve Delice Sokak'ta meydana gelen olayda; F.D. (25) park halinde toplam 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlattı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar sonucu F.D. Argıncık Alsancak Mahallesi 6204. Sokak'ta yakalandı.

GAZETECİYE KÜFÜR ETTİ, TEKME SALLADI
Öte yandan ekipler tarafından yakalanan F.D. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. F.D. burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip, tekme sallarken, 'Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?' dedi.

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