ABD'de tutuklu bilim insanının ailesinden çağrı: "Adil yargılama ve güvenli alan istiyoruz" | Video 29.09.2025 | 13:16 ABD'de bir aydır iddianame olmadan göçmen merkezinde tutulan Türk bilim insanı için Adana'daki ailesi, sürecin hem ABD yasalarına hem de insan haklarına aykırı olduğunu belirterek çağrıda bulundu. Kız kardeş Esra Dölek Coşkun, "Kardeşim yakalanalı bir ay oldu ama iddianame hâlâ hazırlanmadı. İnsanlığa yakışmayan bir alanda tutuluyor" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, CERN ve Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yapan oğulları Dr. Furkan Dölek'ten ağustos ayının başında bir haber almıştı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığı öğrenilen Dölek, bir ayı aşkın süredir gözaltında olduğu için ailenin edişeşi arttı.

"KARTEL SUÇLULARIYLA AYNI YERDE TUTULUYOR"

Kozan'da yaşayan Dr. Dölek'in kız kardeşi Esra Dölek Coşkun kardeşinin can güvenliğine dikkat çekerek, "Şu anda kartel suçları, hırsızlık ve şiddet suçlularıyla aynı ortamda tutuluyor. Suç söz konusu değil, mesele yalnızca göçmenlik statüsüyle ilgili. Biz kardeşimizin bilim insanı kimliğiyle O-1 vizesi alarak itibarının iade edilmesini, adli sürecin hızlandırılmasını ve güvenli bir alana alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

"ÜLKESİNE DÖNMESİNİ İSTİYORUZ"

İnsan hakları ihlali olduğuna vurgu yapan kız kardeş Coşkun "Biliyorsunuz 5 gün kendisinden haber alamamıştık. Sizlerin aracılığıyla sesimizi duyurabildik ve New York Buffalo'da tutuklu olduğunu öğrendik. Daha sonra El Paso Teksas Gözetim Merkezi'ne alındı ve hâlen orada tutuluyor. Kartel suçları, hırsızlık ve fiziksel şiddete maruz kalıyor; can güvenliği yok. İddianame hazırlanmadı ve hâlâ hazırlanıyor değil. Kendisi bilim insanı olduğu için O-1 vizesi alıp itibarının geri verilmesi, mahkeme sürecinin tamamlanarak ülkesine dönmesini istiyoruz. Tek istediğimiz, adli yargı sürecinin hızlanarak güvenli bir alana alınması. Şu an suç söz konusu değil, yalnızca göçmenlik statüsü ile ilgili bir sorun var" şeklinde konuştu.

"BU YALNIZCA BANA DEĞİL BİLİMİ SAVUNAN HERKESE VERİLEN GÖZDAĞI"

Verilen izinle internet üzerinden ailesine yazı gönderen Dr. Furkan Dölek, sürecin yalnızca kişisel bir dava olmadığını ifade ederek, "Ben bir fizikçiyim, CERN, Fermilab ve Virginia Tech'te en riskli deneylerde çalıştım. Fon israfını, güvenlik açıklarını ve etik ihlalleri dile getirdim. Bunun için bana teşekkür edilmesi gerekirken işimi, vizemi ve özgürlüğümü elimden aldılar. Bugün iddianamesiz gözaltındayım. Bu yalnızca bana değil, bilimi savunan herkese verilen bir gözdağıdır. Gerçekler susturulamaz. Benim talebim basit: Adil yargılama, güvenli alan ve itibarımın iadesi" dedi.