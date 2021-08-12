Acun Ilıcalı'nın 17'sine basan kızı Leyla Ilıcalı'nın babasına benzerliği dikkatlerden kaçmadı!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'nın kızları Leyla Ilıcalı'nın doğum günü özel paylaşımına Instagram'da beğeni yağdı. Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın 17 yaşına giren kızı Leyla Ilıcalı'nın babasına olan benzerliği ile de dikkat çekiyor...