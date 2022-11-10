Adana’da başıboş maymun bulundu | Video

Adana’da makak cinsi maymun bulundu. Sahibi çıkmayan hayvana ‘Çiko’ adı verildi. Polislerin muz ikram ettiği Çiko, daha sonra Tarsus Hayvan Parkı’na teslim edildi.

Adana'da banklar üzerinde başıboş bulunan makak cinsi maymun polise teslim edildi. Hayvanın sahibini arayan ekipler maymuna muz ikram etti. Çiko adı verilen maymun sahibi çıkmayınca Tarsus Hayvan Parkı'na teslim edildi.

BANK ÜZERİNDE BULUNDU

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki piknik ve mesire alanında yürüyüş yapan vatandaşlar, bankların üzerinde uzanan tasmalı bir makak maymunu gördü. Vatandaşlar, maymunun sahibini bulamayınca durumu polise bildirdi.

HAYVANAT BAHÇESİNE VERİLDİ

Adrese gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri bir taraftan hayvanını sahibini ararken diğer taraftan da, maymuna muz verdi. Daha sonra polis merkezine götürülen maymuna 'Çiko' ismi verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine verilen Çiko, Tarsus Hayvan Parkı'na teslim edildi.