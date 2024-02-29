Video Yaşam Adana’da bir eve yapılan baskında 5 tabanca ve parçaları gele geçirildi | Video
Adana’da bir eve yapılan baskında 5 tabanca ve parçaları gele geçirildi | Video

Adana’da bir eve yapılan baskında 5 tabanca ve parçaları gele geçirildi | Video

29.02.2024 | 15:17

Adana’da silah ticareti yaptığı öne sürülen şahsın evine yapılan operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçilirken bir kişi gözaltına alındı.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma polisleri, Doğan D. isimi şahsın silah ticareti yaptığını belirledi. Şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 26 tabanca gövdesi, 5 şarjör, 41 mermi, 162 icra yayı, 25 icra mili ve 52 sürgü tutucu pim ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan Doğan D. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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