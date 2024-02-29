Adana’da bir eve yapılan baskında 5 tabanca ve parçaları gele geçirildi | Video
Adana’da silah ticareti yaptığı öne sürülen şahsın evine yapılan operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçilirken bir kişi gözaltına alındı.
Operasyonda yakalanan Doğan D. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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