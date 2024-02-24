Adana’da kaçak diş polikliniğe operasyon: 2 gözaltı | Video
Adana’da polis kaçak diş polikliniğe yaptığı operasyonda, ruhsatsız tabanca, 3 bin 469 adet diş tedavisinde kullanılan malzeme ele geçirirken 2 kişiyi de gözaltına aldı.
Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İş yerinde yapılan arama çalışmalarında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet mermi, 3 bin 469 adet diş tedavisinde kullanılan malzeme, diş yapımı ve tedavisinde kullanılan 24 adet cihaz ele geçirildi.
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