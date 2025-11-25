Adana'da kaza anı hem güvenlik kamerasına, hem de araç kamerasına yansıdı | Video
25.11.2025 | 09:25
Adana'da otomobil, önce önündeki dolmuşa, ardından kaldırımdaki 3 tekerli 2 motosiklete çarptı. Kazada yaralanmaz olmazken, olay anı hem güvenlik kamerasına hem de araç kamerasına anbean yansıdı.
Yaralananın olmadığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve araç kamerasına yansıdı.
