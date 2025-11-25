Video Yaşam Adana'da kaza anı hem güvenlik kamerasına, hem de araç kamerasına yansıdı | Video
25.11.2025 | 09:25

Adana'da otomobil, önce önündeki dolmuşa, ardından kaldırımdaki 3 tekerli 2 motosiklete çarptı. Kazada yaralanmaz olmazken, olay anı hem güvenlik kamerasına hem de araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, gece Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre trafikte ağır ilerleyen araçları geçmek isterken önce dolmuşa ardından da kaldırımda satış için sergilenen 3 tekerli 2 motosiklete çarptı.

Yaralananın olmadığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve araç kamerasına yansıdı.

