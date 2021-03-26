Video Yaşam Adana'da korsan taksiciye müşteri kılığındaki sivil polis şoku kamerada

Adana'da korsan taksiciye müşteri kılığındaki sivil polis şoku kamerada

Adana'da korsan taksiciye müşteri kılığındaki sivil polis şoku kamerada
26.03.2021 | 11:44

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Adana'da korsan taksiye binen müşteri kılığındaki sivil polisin, korsan taksiciye şok yaşattığı anlar kamerada...

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Adana'da müşteri gibi davranan sivil trafik polisi, bindiği korsan taksiyle istediği adrese gidip 20 TL ücret verdi. Başka bir trafik polisinin durdurduğu sürücü Sadık E.?ye, 8 bin 349 TL para cezası uygulandı, aracı da 60 gün trafikten menedildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi?nde bir kişinin korsan taksicilik yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen trafik polisi, müşteri olarak söz konusu taksiye bindi. Polis, gitmek istediği adresi söyleyince sürücü 20 TL ücret istedi. Müşteri olan sivil polisi söylediği adrese ulaştıran sürücüyü, hazır bekleyen başka bir trafik polisi durdurdu. Polisin yaptığı evrak kontrolünde Sadık E. isimli sürücünün çalışma izni olmadığı ve yaşı nedeniyle ticari faaliyet yapamayacağı belirlendi. Sürücüye toplam 8 bin 349 TL para cezası uygulanırken aracı ise trafikten 60 gün menedildi.

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