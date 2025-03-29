Video Yaşam Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı | Video
Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı | Video

Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı | Video

29.03.2025 | 10:56

Adana polisinin çeşitli mesleklerde iş yeri kurarak pos cihazları üzerinden tefecilik yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 12 şüpheli yakalandı, 16 milyon 675 bin 700 TL değerinde 221 adette senet ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli mesleklerde iş yeri kurarak çalışıyormuş gibi gösterilen ancak pos cihazları üzerinden tefecilik yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında tefecilik yaptığı değerlendirilen bazı şüphelilerin tekel bayi, oto yedek parçacı ve nakliyat firması süsü verilmiş sözde iş yerlerini belirledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde pos tefeciliği yapan 12 şüphelinin yakalanması için operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 12 şüphelide adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Polisin yaptığı aramalarda ise 26 adet pos cihazı, 205 adet slip, 129 kredi kartı, 16 milyon 676 bin 700 TL değerinde 221 adet senet, 28 adet çek, 3 tapu senedi, 45 bin TL para, 15 adet ajanda, ruhsatsız tabanca, 243 adet uyuşturucu hap, bin adet gümrük kaçağı puro ve 205 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Emniyete götürülen 12 şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yurt dışından emir alan suç örgütü çökertildi: 20 gözaltı | Video 02:09
Yurt dışından emir alan suç örgütü çökertildi: 20 gözaltı | Video 29.03.2025 | 11:16
Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı! Yaşlı kadını hayattan koparan kaza kamerada | Video 02:12
Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı! Yaşlı kadını hayattan koparan kaza kamerada | Video 29.03.2025 | 10:56
Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı | Video 05:27
Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı | Video 29.03.2025 | 10:56
Metrobüs istasyonundaki kavgada kadın yürüyen merdivenlerden yuvarlandı! İşte o anlar... | Video 01:22
Metrobüs istasyonundaki kavgada kadın yürüyen merdivenlerden yuvarlandı! İşte o anlar... | Video 29.03.2025 | 10:39
Bayram göçü başladı! Yollarda bayram trafiği denetimi yapılıyor... | Video 04:24
Bayram göçü başladı! Yollarda bayram trafiği denetimi yapılıyor... | Video 29.03.2025 | 10:29
Hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi | Video 00:45
Hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi | Video 29.03.2025 | 09:59
Kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü! O anlar kamerada | Video 00:56
Kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü! O anlar kamerada | Video 29.03.2025 | 09:54
Mersin’de 815 kilo tütün ile 13 bin adet makaron ele geçirildi | Video 00:40
Mersin'de 815 kilo tütün ile 13 bin adet makaron ele geçirildi | Video 29.03.2025 | 09:47
Karaman’da otomobille çarpışa motosikletin sürücüsü yaralandı | Video 01:05
Karaman'da otomobille çarpışa motosikletin sürücüsü yaralandı | Video 29.03.2025 | 09:46
Büyük İstanbul Otogarı’nda yaşanan bayram hareketliliği böyle görüntülendi | Video 03:00
Büyük İstanbul Otogarı'nda yaşanan bayram hareketliliği böyle görüntülendi | Video 28.03.2025 | 16:29
Bingöl’de trafik kazası! Aynı aileden 5 kişi yaralandı | Video 00:23
Bingöl’de trafik kazası! Aynı aileden 5 kişi yaralandı | Video 28.03.2025 | 16:29
Kars’ta suç makinesi kadın kılığında yakalandı | Video 00:23
Kars’ta suç makinesi kadın kılığında yakalandı | Video 28.03.2025 | 14:54
İnternet üzerinden cep telefonu satanları sahte dekontla dolandırdılar! 3 şüpheli yakalandı | Video 00:52
İnternet üzerinden cep telefonu satanları sahte dekontla dolandırdılar! 3 şüpheli yakalandı | Video 28.03.2025 | 13:23
Kargoyla gönderilen uyuşturucu madde pasta kreması kutusunun içinde bulundu! | Video 00:55
Kargoyla gönderilen uyuşturucu madde pasta kreması kutusunun içinde bulundu! | Video 28.03.2025 | 12:58
Antalya’da pansiyonda korkutan yangın! | Video 02:03
Antalya'da pansiyonda korkutan yangın! | Video 28.03.2025 | 12:28
Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 3 ağır yaralı | Video 00:25
Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 3 ağır yaralı | Video 28.03.2025 | 12:24
Muğla merkezli iki ilde tefecilik operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:19
Muğla merkezli iki ilde tefecilik operasyonu: 9 gözaltı | Video 28.03.2025 | 11:25
Jandarma 43 milyonluk dolandırıcılık ve para aklama çetesini çökertti | Video 01:57
Jandarma 43 milyonluk dolandırıcılık ve para aklama çetesini çökertti | Video 28.03.2025 | 11:17
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama | Video 01:18
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama | Video 28.03.2025 | 10:59
Araç kurşunlatıp 20 milyon TL haraç isteyen eski ortak ve şebekesi çökertildi! 5 tutuklama | Video 00:43
Araç kurşunlatıp 20 milyon TL haraç isteyen eski ortak ve şebekesi çökertildi! 5 tutuklama | Video 28.03.2025 | 09:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY