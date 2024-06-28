Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü | Video 28.06.2024 | 08:40 Adana'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü alev topuna döndü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir rampasında meydana geldi. 39 yolcusuyla seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda motor kısmından alev aldı. Şoför Metin B., 63 AFM 583 plakalı Mercedes marka otobüsü emniyet şeridine çekerek hemen itfaiyeyi aradı. Yanan otobüsten çıkan alevler ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri, hem otobüsü hem de yangının ormanlık alana yayılmasını önlemek için olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle Adana - Pozantı otoyolu kısa süre trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Pozantı Akçatekir Karayolu üzerinden sağlandı.