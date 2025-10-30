Video Yaşam Adana'da sokak ortasında vahşet! Lise öğrencilerini dövüp bıçakladılar: O anlar kamerada | Video
Adana'da sokak ortasında vahşet! Lise öğrencilerini dövüp bıçakladılar: O anlar kamerada | Video

30.10.2025 | 14:59

Adana’da parkta oturan 3 lise öğrencisi öldüresiye darp edilip bacaklarından bıçaklandı, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, 26 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencileri, İ.D. (17), B.K. (17), ve Y.K. (17) okul çıkışı parkta oturup sohbet etmeye başladı. Gençler sohbet ettiği sıra yanlarına motosikletli 2 kişi geldi. Gençlerin yanına gelen şüpheliler, öğrencilere bir fotoğraf gösterip kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Gençlerden tanımadık cevabını alan 2 kişi kavga çıkarttı.Kavga sırasında şüpheli kişilerin arkadaşları da yardıma geldi. Üç lise öğrenci öldüresiye darp edilip bacaklarından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarak izini kaybettirdi. Kavga anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan gençler tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.
