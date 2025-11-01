Adana'daki DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama | Video
01.11.2025 | 10:08
Adana’da terör örgütü DEAŞ’a eleman kazandırdığı ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Şüphelilerin, örgütün kapatılan yayın organlarındaki içerikleri ve toplatma kararı bulunan kitapları kullanarak örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı, ayrıca sosyal medyada paylaşımlar yaparak örgütün tabanını diri tutmayı hedeflediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer 3'ü de yurtdışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
Adana'daki DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama | Video 01.11.2025 | 10:08
00:48
‘Hayvan otlatma’ kavgası kanlı bitti: Komşusunu öldürüp intihar etti | Video 01.11.2025 | 09:35
03:24
5 aracın üzerine devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 01.11.2025 | 09:21
02:04
İETT'de ölümle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.10.2025 | 16:57
01:12
Körfez'deki cinayetin altından "düğün" tartışması çıktı | Video 31.10.2025 | 16:05
00:58
01:36
Şanlıurfa’da kaza sonrası kavga kameraya böyle yansıdı | Video 31.10.2025 | 14:47
00:48
Kastamonu’da devrilen patpatın altında kalan sürücü yaralandı | Video 31.10.2025 | 13:13
00:32
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı: 3 yaralı | Video 31.10.2025 | 12:37
01:13
00:10
01:53
Eniştesine dehşeti yaşattı! Araçla çarpıp metrelerce böyle savurdu | Video 31.10.2025 | 10:46
01:53
Bursa’da tartıştığı zorla arabaya bindirmeye çalışıp yere düşürdü | Video 31.10.2025 | 10:37
02:28
Adana'da 10 dakika arayla 2 silahlı soygun yaptı: "Ben masumum" dedi | Video 31.10.2025 | 10:12
00:31
00:34
Siirt'te aile içi tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı | Video 31.10.2025 | 09:02
00:26
Öfkeli araç sürücüsü tırı yumrukladı! O anlar kamerada | Video 31.10.2025 | 08:51
01:02
Ankara'da kuyumcudan 7 kilogram altın hırsızlığı kamerada | Video 31.10.2025 | 08:25
02:41
Beşiktaş'ta alt geçitte motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 31.10.2025 | 08:25