Adıyaman’da kaçak avcılar dron ile böyle kovalandı | Video

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Adıyaman’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin uçurduğu dron kamerasına yakalanan kaçak avcılar, yüzlerini kapatarak kaçmaya çalıştı.
Ekipler dronu uçurarak, şahısların bulunduğu bölgeye gönderdi. Tepelerinde uçan dronu gören iki kaçak avcı, önce yüzlerini kapatarak yere çöktü. Dronun üzerlerinde uçmaya devam etmesi üzerine kaçak avcılar ellerinde pompalı tüfeklerle kaçmaya başladı.
Avcılar kaçtı dron takip etti. Ekipler, şarjı azalan dronu geri çağırmak durumunda kaldı. Kaçak avcıların kaçtıkları yöne ilerleyen ekipler, jandarma ekiplerinin desteğiyle şahısları 7 saat süren takip ve çalışmanın sonunda gizlendikleri yerde yakaladı.
Şahısların 2 adet tüfeğine el konulurken, kaçak avcılara kişi başı için 3 bin 750 TL idare para cezası verildi.
Türkiye'de yaban keçisi sayısının yoğun olduğu Adıyaman'da 2022 yılı içerisinde yaklaşık 110 kaçak avcıya bu güne kadar 1,5 milyon TL tazminat, 250 bin TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.