Afyonkarahisar’da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video
Afyonkarahisar’da torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen, komandolar ile özel harekat polisi ve helikopterlerin de kullandığı operasyonda 112 kişi gözaltına alındı.
"OPERASYONA TOPLAMDA TOPLAMDA 814 PERSONEL KATILDI"
Gerçekleştirilen operasyonunda detaylarını ise Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, operasyon için çalışmanın 5 aydır sür çalışma sonrası yapıldığını kaydederek, "Polis bölgesinde 108, jandarma bölgesinde 22 olmak üzere toplamda 130 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilmesi için 130 adrese arama kararı alınmıştır. Bu kapsamda sabah saatlerinde kentimizde 196 ekip, 30 özel harekât, 22 jandarma komando unsuru olmak üzere toplamda 814 personel, 1 helikopter, 2 hava aracı ve 14 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılmış, polis bölgesinde 93 şüpheli, jandarma bölgesinde 19 şüpheli olmak üzere toplamda 112 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" dedi.
Öte yandan, operasyonla ilgili yapılan basın açıklamasına Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğlulları ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel'de katıldı.
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