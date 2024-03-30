Video Yaşam Ağrı'da ilk defa bypass ameliyatı gerçekleştirildi
Ağrı'da ilk defa bypass ameliyatı gerçekleştirildi

Ağrı'da ilk defa bypass ameliyatı gerçekleştirildi

30.03.2024 | 21:04

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde  bir hastaya ilk defa bypass ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

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