Akrep yedikten sonra hayatını kaybeden adam toprağa verildi | Video 18.04.2024 | 15:50 Kayseri’de iddiaya göre 2 akrep yedikten sonra yolcu otobüsünde fenalaşarak Samsun’da hayatını kaybeden Bilal Yiğit, toprağa verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden Bilal Yiğit (56), iddiaya göre girdiği bunalım sonucu 2 akrep yedi. Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden Bilal Yiğit, Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, 'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' söyledi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yiğit'in cenazesi Hulusi Akar Cami'de öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Hasancık köyünde toprağa verildi. Cenaze namazına Yiğit'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.