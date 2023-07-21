Video Yaşam Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video
Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video

Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video

21.07.2023 | 14:12

Aksaray’da jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri 3 şüpheliyi takibe aldı. 4 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilere ait 4 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen jandarma Ş.K., O.Ç. ve M.T. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerde yapılan aramalarda 10 gram sentetik cannabinoid bonzai, 3 gram metamfetamin, 19 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 gram eroin, 2 adet psikotrop hap, 160 ml amfetamin asetonu, 1 adet hassas terazi, 9 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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