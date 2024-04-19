Aksaray’da kontrolden çıkan otobüs bahçe duvarına çarptı: 8 yaralı | Video
Aksaray'da önüne aniden bir otomobilin geçmesi üzerine fren yapan tıra, arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada otobüs sürücüsüyle birlikte toplam 8 kişi yaralandı.
Yaşanan kazayı anlatan tır sürücüsü Muhammet T., "Şahin bir gitti bir geldi derken, ben tanımıyorum sürücüsünü ama önüme durdu. Durunca da ben fren yaptım. Çok sert fren yapmadım aslında yavaştım ben, otobüs de vurmuş arkamdan. Ben Ankara'dan Diyarbakır'a gidiyordum" dedi.
Otobüste bunulan yolculardan Kadir Göçer (54) ise "Şahin taksi tırın önünde ani fren yaptı. Tır şoförü de ona vurmamak için ani fren yapıyor. Otobüste ona vurmamak için sağa kırınca duvara vuruyor. İyi ki de duvara vurmuş. Direk tıra vursaydı çok kötü olurdu" diye konuştu.
Kazanın ardından yolcular otobüs firması tarafından olay yerine tahsis edilen servis minibüsü ile terminalde bulunan başka bir otobüse taşındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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