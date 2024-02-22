Video Yaşam Aksaray’da uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video
Aksaray’da uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video

Aksaray’da uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video

22.02.2024 | 14:34

Aksaray’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticari yapan 1 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şahsın kimliğini ve ikametini belirleyen jandarma ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak bir süre takip yapan ekipler yeterli delil ve bulgular üzerine adrese operasyon düzenledi. Şüpheli K.E. yakalanırken, evde yapılan aramalarda 50 gram eroin, 5 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aksaray’da uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video 00:59
Aksaray’da uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video 22.02.2024 | 14:34
Kayseri merkezli 10 ilde SİBERGÖZ-22 operasyonu: 15 gözaltı | Video 00:51
Kayseri merkezli 10 ilde "SİBERGÖZ-22" operasyonu: 15 gözaltı | Video 22.02.2024 | 13:48
Gaziantep’te inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:43
Gaziantep'te inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı | Video 22.02.2024 | 13:48
Türk babanın Meksikalı anneyle ’çocuk’ mücadelesi | Video 06:24
Türk babanın Meksikalı anneyle 'çocuk' mücadelesi | Video 22.02.2024 | 13:07
Batman’ı kaplayan sis görsel şölen oluşturdu | Video 02:18
Batman’ı kaplayan sis görsel şölen oluşturdu | Video 22.02.2024 | 13:01
Alkollü sürücü kontrolü kaybetti, araçları biçip mermer saksıya böyle çarptı: 5 yaralı | Video 01:45
Alkollü sürücü kontrolü kaybetti, araçları biçip mermer saksıya böyle çarptı: 5 yaralı | Video 22.02.2024 | 12:56
Kullanıma hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 00:47
Kullanıma hazır uyuşturucularla yakaladılar | Video 22.02.2024 | 11:39
Motosiklet ile otomobil böyle çarpıştı: Sürücüsü kask sayesinde kurtuldu | Video 01:06
Motosiklet ile otomobil böyle çarpıştı: Sürücüsü kask sayesinde kurtuldu | Video 22.02.2024 | 11:32
Bursa’da hızla ilerleyen minibüs 2 kişiyi böyle biçti | Video 01:42
Bursa’da hızla ilerleyen minibüs 2 kişiyi böyle biçti | Video 22.02.2024 | 11:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Şubat 2024 Perşembe atv izle! | Video 05:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Şubat 2024 Perşembe atv izle! | Video 22.02.2024 | 11:24
Kasa hırsızları ocakbaşında alemdeyken yakalandı | Video 03:06
Kasa hırsızları ocakbaşında alemdeyken yakalandı | Video 22.02.2024 | 10:21
Kapkaççıyı suçüstü yakaladılar | Video 00:28
Kapkaççıyı suçüstü yakaladılar | Video 22.02.2024 | 10:19
Adana’da 14 kilogram esrar ele geçirildi: 5 şüpheli yakalandı | Video 00:50
Adana’da 14 kilogram esrar ele geçirildi: 5 şüpheli yakalandı | Video 22.02.2024 | 09:52
7 katlı bina bir anda yerle bir oldu: Yaşanan panik kamerada | Video 01:20
7 katlı bina bir anda yerle bir oldu: Yaşanan panik kamerada | Video 22.02.2024 | 09:19
Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada | Video 00:42
Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada | Video 22.02.2024 | 09:19
Mardin’de 70 kilo metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 00:56
Mardin’de 70 kilo metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 22.02.2024 | 09:02
Babasının silahla rehin aldığı 7 yaşındaki çocuk 12 saat sonunda kurtarıldı | Video 02:54
Babasının silahla rehin aldığı 7 yaşındaki çocuk 12 saat sonunda kurtarıldı | Video 22.02.2024 | 08:49
Tarsus’ta mermer ve seramik yüklü TIR’ın dorsesi yandı | VİDEOHABER 00:17
Tarsus'ta mermer ve seramik yüklü TIR'ın dorsesi yandı | VİDEOHABER 21.02.2024 | 23:02
Yalova’da bilezik gasp eden 2 zanlı tutuklandı | Video 00:25
Yalova’da bilezik gasp eden 2 zanlı tutuklandı | Video 21.02.2024 | 16:53
Diyarbakır’da jelikan bidon içerisine saklanmış 43 kilo esrar ele geçirildi | Video 01:49
Diyarbakır’da jelikan bidon içerisine saklanmış 43 kilo esrar ele geçirildi | Video 21.02.2024 | 16:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA