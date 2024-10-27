Video Yaşam Alevlere nokta atışı yapan helikopter pilotları takdir topladı | Video
Alevlere nokta atışı yapan helikopter pilotları takdir topladı | Video

Alevlere nokta atışı yapan helikopter pilotları takdir topladı | Video

27.10.2024 | 09:28

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dördüncü günde devam eden yangında, alevlerle mücadele havadan ve karadan aralıksız olarak devam ediyor. Sarp ve ulaşımın güç olduğu araziden yükselen alevlere nokta atışı yapan helikopter pilotları takdir topluyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri sınırlarında kalan Karcı Dağında, 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında çıkan orman yangını devam ediyor. Sarp, kayalık ve ulaşımın güç olduğu bir bölgede devam eden yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Çam kozalaklarının onlarca metre fırlayarak yeni parlamalara neden olduğu yangının kontrol altına alınabilmesi için orman ve itfaiye teşkilatına bağlı birimler 24 saat aralıksız olarak görev yaparken; sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de çalışmalara destek veriyor.

Dördüncü gününe giren yangının biran önce kontrol altına alınabilmesi için tüm ekipler özverili bir çaba harcıyor. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleriyle yangının önüne şerit açarak, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor. Yüzlerce yangın söndürme işçisi ve gönüllüler, iş makineleri ile açılan yollardan yanan bölgeye ulaşmaya çaba harcıyor.

PİLOTLARDAN TAM İSABET
Arazi şartlarının karadan müdahaleye imkan vermediği noktalarda, hava araçları önemli bir görev üstleniyor. Yangının ikinci gününden itibaren çalışmalara katılan 6 helikopter, günün ilk ışıklarından hava kararıncaya kadar defalarca yangın bölgesine sorti yapıyor. Yangının ilerlememesi için en uç noktaya su atmaya çalışan pilotların gösterdiği başarı, sahada görev yapan ekiplerin hem işini kolaylaştırıyor hem de takdirleri topluyor. Pilotların alevlere nokta atışı yaptığı anları görüntüleyen vatandaşların, "Allah'ına kurban be. Vallahi çok iyi yere attı, helal olsun size. Yanan bölgeye nokta atışı yaptı. Allah sizden razı olsun" şeklinde yaptıkları övgüler, verilen üst düzey mücadeleyi gözler önüne seriyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alevlere nokta atışı yapan helikopter pilotları takdir topladı | Video 00:57
Alevlere nokta atışı yapan helikopter pilotları takdir topladı | Video 27.10.2024 | 09:28
Kış uykusuna yatmayan ayıya seslenen Rizeli: Çabuk doğru yatağa | Video 00:41
Kış uykusuna yatmayan ayıya seslenen Rizeli: “Çabuk doğru yatağa” | Video 27.10.2024 | 09:28
Sultangazi’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 04:17
Sultangazi'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 27.10.2024 | 09:23
Otomobilin sosyal tesislere daldığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı| Video 02:23
Otomobilin sosyal tesislere daldığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı| Video 27.10.2024 | 09:12
Rüzgarın savurduğu reklam tabelası yaşlı kadının üzerine düştü | Video 00:42
Rüzgarın savurduğu reklam tabelası yaşlı kadının üzerine düştü | Video 27.10.2024 | 09:12
Takip ettiği husumetlisini, otobüs terminalinde pompalı tüfekle vurdu | Video 01:03
Takip ettiği husumetlisini, otobüs terminalinde pompalı tüfekle vurdu | Video 27.10.2024 | 09:12
TEM Otoyolu’nda motosiklet kazası: 2 ölü | Video 03:14
TEM Otoyolu'nda motosiklet kazası: 2 ölü | Video 27.10.2024 | 08:33
Ankara’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı | Video 00:56
Ankara’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı | Video 27.10.2024 | 08:33
Sultanbeyli’de silahlı bıçaklı ’laf atma’ kavgası: 2 yaralı | Video 00:30
Sultanbeyli'de silahlı bıçaklı 'laf atma' kavgası: 2 yaralı | Video 27.10.2024 | 08:33
Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın paniği | Video 01:26
Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın paniği | Video 27.10.2024 | 08:33
Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak ile Paris görüntülerini paylaştı 00:55
Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak ile Paris görüntülerini paylaştı 26.10.2024 | 15:28
Terör örgütüne 17 ilde ’Gürz-22’ operasyonu: 55 gözaltı 00:34
Terör örgütüne 17 ilde 'Gürz-22' operasyonu: 55 gözaltı 26.10.2024 | 14:04
Rize’li vatandaşın ayı ile diyaloğu ilgi gördü: Git yat, kar yağdı, gezme buralarda 00:43
Rize’li vatandaşın ayı ile diyaloğu ilgi gördü: Git yat, kar yağdı, gezme buralarda 26.10.2024 | 13:57
İstanbul’da mağazalarda kadınların görüntülerini çeken sapık kamerada! 00:14
İstanbul'da mağazalarda kadınların görüntülerini çeken sapık kamerada! 26.10.2024 | 13:48
İzmir’de temizlik işçisinden örnek davranış: Hesabına gelen 23 milyonu geri verdi 04:30
İzmir'de temizlik işçisinden örnek davranış: Hesabına gelen 23 milyonu geri verdi 26.10.2024 | 13:43
Erzincan’da çarpışan otomobillerden birisi alev alev yandı: 5 ölü 01:44
Erzincan’da çarpışan otomobillerden birisi alev alev yandı: 5 ölü 26.10.2024 | 13:38
Avcılar’da tekel bayiinde ‘veresiye’ kavgası kamerada 03:06
Avcılar’da tekel bayiinde ‘veresiye’ kavgası kamerada 26.10.2024 | 13:14
Erzurum’da camiye giren tilki ile gülümseten diyalog kamerada 01:07
Erzurum'da camiye giren tilki ile gülümseten diyalog kamerada 26.10.2024 | 13:12
Adana’da anne ve iki kızını mezarlıkta öldüren katil hayvan yuvasında böyle yakalandı 02:09
Adana'da anne ve iki kızını mezarlıkta öldüren katil hayvan yuvasında böyle yakalandı 26.10.2024 | 10:28
Nilşah Ağaoğlu ile evlenen Yavuz Bingöl’e babası İstiklal Madalyası taktı 00:30
Nilşah Ağaoğlu ile evlenen Yavuz Bingöl'e babası İstiklal Madalyası taktı 26.10.2024 | 10:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA