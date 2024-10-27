Alevlere nokta atışı yapan helikopter pilotları takdir topladı | Video 27.10.2024 | 09:28 Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dördüncü günde devam eden yangında, alevlerle mücadele havadan ve karadan aralıksız olarak devam ediyor. Sarp ve ulaşımın güç olduğu araziden yükselen alevlere nokta atışı yapan helikopter pilotları takdir topluyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri sınırlarında kalan Karcı Dağında, 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında çıkan orman yangını devam ediyor. Sarp, kayalık ve ulaşımın güç olduğu bir bölgede devam eden yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Çam kozalaklarının onlarca metre fırlayarak yeni parlamalara neden olduğu yangının kontrol altına alınabilmesi için orman ve itfaiye teşkilatına bağlı birimler 24 saat aralıksız olarak görev yaparken; sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de çalışmalara destek veriyor.

Dördüncü gününe giren yangının biran önce kontrol altına alınabilmesi için tüm ekipler özverili bir çaba harcıyor. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleriyle yangının önüne şerit açarak, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor. Yüzlerce yangın söndürme işçisi ve gönüllüler, iş makineleri ile açılan yollardan yanan bölgeye ulaşmaya çaba harcıyor.

PİLOTLARDAN TAM İSABET

Arazi şartlarının karadan müdahaleye imkan vermediği noktalarda, hava araçları önemli bir görev üstleniyor. Yangının ikinci gününden itibaren çalışmalara katılan 6 helikopter, günün ilk ışıklarından hava kararıncaya kadar defalarca yangın bölgesine sorti yapıyor. Yangının ilerlememesi için en uç noktaya su atmaya çalışan pilotların gösterdiği başarı, sahada görev yapan ekiplerin hem işini kolaylaştırıyor hem de takdirleri topluyor. Pilotların alevlere nokta atışı yaptığı anları görüntüleyen vatandaşların, "Allah'ına kurban be. Vallahi çok iyi yere attı, helal olsun size. Yanan bölgeye nokta atışı yaptı. Allah sizden razı olsun" şeklinde yaptıkları övgüler, verilen üst düzey mücadeleyi gözler önüne seriyor.