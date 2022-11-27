Video Yaşam Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna tabutundaki kırmızı fular ile uğurlandı | Video
Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna tabutundaki kırmızı fular ile uğurlandı | Video

Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna tabutundaki kırmızı fular ile uğurlandı | Video

27.11.2022 | 15:45

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Esenyurt'ta alkollü sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı. Hostes olmak isteyen Gökçe’nin tabutuna kırmızı fular konulurken, acılı aile kazaya sebep olan sürücünün en ağır cezayı almasını istedi.

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8 Kasım günü, Esenyurt Haramidere mevkinde ehliyetsiz ve alkolü sürücü S.H, kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Aleyna Nur Gökçe son yolculuğuna uğurlandı. Esenyurt Mevlana caminde düzenlenen cenaze törenine Gökçe'nin ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Gökçe'nin tabutuna hayalini kurduğu hostesliğin simgelerinde kırmızı fular takıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökçe'nin cenazesi Büyükçekmece mezarlığına defnedildi. Aleyna Nur Gökçe'nin annesi ise cenaze arabasının ardından ağıtlar yakarak, "Benim canım yandı, bunu bize yaşatanlarında canları yansın" dedi.

"HOSTES OLMAK İSTİYORDU"
Cenaze töreninde konuşan acılı baba Recep Gökçe," 18 gün yaşam savaşı verdi kızım. Bunu bize yaşatanlara çok büyük cezalar verilsin başka Aleynalar ölmesin. Benim kızım melek oldu, uçtu gitti. Hayalleri vardı uçmak istiyordu melek oldu. Hostes olmuştu ingilizcesi zayıf diye biraz daha çalışıp seneye tekrar sınava girecekti. Uçamadı yavrum melek olup cennette uçsun. 13-14 sene önce baldızımın dükkanının önünde Aleyna'yı öldüren şahıs, 66 yaşındaki bir kadını ezerek öldürmüş. 40 gün cezaevinde yatıp çıkmış. Bu nasıl adalet? İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? Büyük ceza almasını istiyorum. Gerekirse müebbet hapis cezası alsın kolay yetişmiyor çocuklarımız" diye konuştu.

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