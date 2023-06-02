Alışveriş merkezlerinden çanta çalan şüpheli kamerada | Video
İSTANBUL'da alışveriş merkezlerindeki lokantalarda, müşterilerin oturdukları sandalyeye astıkları çantaları çalan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı bazı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
SUÇÜSTÜ GÖZALTINA ALINDI
Polis eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüpheli ise Zincirlikuyu'da bulunan ünlü bir alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yaptığı sırada fark edilerek gözaltına alındı. Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli Mohammed T.M. (32), Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelinin, 25 Mayıs Perşembe günü Üsküdar'da, M.Y. adlı bir kişinin içinde 4 bin lira para ve pasaportunun bulunduğu çantayı ve 23 Mayıs Salı günü Beşiktaş'ta İ.G.O.'nun cep telefonunu çaldığı tespit edildi.
Emniyettki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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