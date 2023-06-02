Video Yaşam Alışveriş merkezlerinden çanta çalan şüpheli kamerada | Video
Alışveriş merkezlerinden çanta çalan şüpheli kamerada | Video

Alışveriş merkezlerinden çanta çalan şüpheli kamerada | Video

02.06.2023 | 10:48

İSTANBUL'da alışveriş merkezlerindeki lokantalarda, müşterilerin oturdukları sandalyeye astıkları çantaları çalan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı bazı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alışveriş merkezlerinde yaşanan çanta hırsızlıklarıyla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, hırsızı ve yöntemini tespit etti. Şüphelinin elinde montla masalar arasında dolaştığı, sandalyeye asılı bir çanta gördüğünde el çabukluğu ile alıp montunun arasına saklayarak uzaklaştığı görüldü. Bir güvenlik kamera görüntüsünde ise çantayı aldıktan sonra mağdur tarafından fark edilen şüphelinin, özür dileyip çantayı geri verdiği, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

SUÇÜSTÜ GÖZALTINA ALINDI
Polis eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüpheli ise Zincirlikuyu'da bulunan ünlü bir alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yaptığı sırada fark edilerek gözaltına alındı. Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli Mohammed T.M. (32), Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelinin, 25 Mayıs Perşembe günü Üsküdar'da, M.Y. adlı bir kişinin içinde 4 bin lira para ve pasaportunun bulunduğu çantayı ve 23 Mayıs Salı günü Beşiktaş'ta İ.G.O.'nun cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

Emniyettki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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