Video Yaşam Alışverişten dönen adamı pusu kurup başından vurarak öldürdü | Video
Alışverişten dönen adamı pusu kurup başından vurarak öldürdü | Video

Alışverişten dönen adamı pusu kurup başından vurarak öldürdü | Video

31.08.2025 | 08:50

Sakarya’da otomobilin içinde pusu kuran 3 kişi, alışverişten dönen adamı başından vurarak öldürdü. Saldırıda hayatını kaybeden adamın yanında bulunan çocuk ise seken kurşunla yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 819. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, park halindeki otomobil içinde husumetli oldukları Ömer Akbay'ı (35) beklemeye başladı. Akbay'ın gelmesiyle birlikte araçtan inen şüphelilerden biri, yanında taşıdığı tabancayla Akbay'ın arkasından koşarak defalarca ateş etti. Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden hızla kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbay ise yere yığıldı. Bu sırada Akbay'ın yanında bulunan M.Ö.K. isimli çocuk ise seken bir merminin isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ömer Akbay ve M.Ö.K., Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Akbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralı olan M.Ö.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde park halindeki araçta bulunan 3 şüpheliden birinin elinde poşetlerle yürüyen Ömer Akbay'ın arkasından inerek tabancayla defalarca ateş ettiği görülüyor. Kurşunların isabet etmesiyle Akbay yere yığılırken, seken bir mermi ise Akbay'ın önünde bulunan M.Ö.K. isimli çocuğa isabet ediyor. Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alışverişten dönen adamı pusu kurup başından vurarak öldürdü | Video 01:39
Alışverişten dönen adamı pusu kurup başından vurarak öldürdü | Video 31.08.2025 | 08:50
Genç kızların eğlencesi felaketle sonuçlandı: Gaz lambasını yakmaya çalışırlarken bir anda... | Video 00:58
Genç kızların eğlencesi felaketle sonuçlandı: Gaz lambasını yakmaya çalışırlarken bir anda... | Video 30.08.2025 | 16:38
Ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü | Video 01:17
Ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü | Video 30.08.2025 | 15:49
Ordu’da 4 kişinin öldüğü patpat kazası öncesinden görüntüler ortaya çıktı | Video 01:30
Ordu'da 4 kişinin öldüğü patpat kazası öncesinden görüntüler ortaya çıktı | Video 30.08.2025 | 14:47
Balkona iç çamaşırı ile çıktı! ’Mahalle erkek görsün’ diyerek tüfekle etrafa tehditler savurdu | Video 00:44
Balkona iç çamaşırı ile çıktı! 'Mahalle erkek görsün' diyerek tüfekle etrafa tehditler savurdu | Video 30.08.2025 | 14:09
TEKNOFEST’te 30 Ağustos yoğunluğu havadan görüntülendi | Video 02:09
TEKNOFEST’te 30 Ağustos yoğunluğu havadan görüntülendi | Video 30.08.2025 | 14:08
Bursa’da pazar dönüşü kurşun yağmuru: 2 yaralı, saldırganlar yakalandı | Video 01:46
Bursa'da pazar dönüşü kurşun yağmuru: 2 yaralı, saldırganlar yakalandı | Video 30.08.2025 | 10:58
İnterpol tarafından aranan ‘Golani’ çetesine operasyon: 11 şüpheli yakalandı | Video 01:29
İnterpol tarafından aranan ‘Golani’ çetesine operasyon: 11 şüpheli yakalandı | Video 30.08.2025 | 10:48
Ölüdeniz JAK Timinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması | Video 04:02
Ölüdeniz JAK Timinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması | Video 30.08.2025 | 10:12
Büyük Zafer’in 103. yılı kutlanıyor | Video 04:38
Büyük Zafer'in 103. yılı kutlanıyor | Video 30.08.2025 | 09:51
Mersin’de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:44
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 30.08.2025 | 09:48
İş yerlerini kurşunlayan şehir eşkıyalarına operasyon | Video 00:20
İş yerlerini kurşunlayan şehir eşkıyalarına operasyon | Video 29.08.2025 | 13:53
Esenyurt’ta miras meselesi: Tartıştığı ablasının arabasının camını çekiçle kırdı | Video 02:53
Esenyurt’ta miras meselesi: Tartıştığı ablasının arabasının camını çekiçle kırdı | Video 29.08.2025 | 13:24
Bursa’da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza | Video 01:23
Bursa'da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza | Video 29.08.2025 | 12:05
İzmir-Buca’da akılalmaz vahşet! Restoranttaki cinayetin sebebi pes dedirtti! ’Kayıp telefon’ | Video 00:38
İzmir-Buca'da akılalmaz vahşet! Restoranttaki cinayetin sebebi pes dedirtti! 'Kayıp telefon' | Video 29.08.2025 | 10:29
Samsun’daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 06:33
Samsun'daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 29.08.2025 | 09:47
Adana’da 16 yaşındaki şüpheli 2 bin 809 adet uyuşturucu hapla yakalandı | Video 00:42
Adana’da 16 yaşındaki şüpheli 2 bin 809 adet uyuşturucu hapla yakalandı | Video 29.08.2025 | 09:46
22 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakalayan polislere taşla saldırdılar, o anlar kamerada | Video 04:21
22 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakalayan polislere taşla saldırdılar, o anlar kamerada | Video 29.08.2025 | 09:45
Ayvalık’ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04:12
Ayvalık'ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 29.08.2025 | 08:48
Bakan Yerlikaya açıkladı: Tuncay Meriç’in öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı | Video 02:18
Bakan Yerlikaya açıkladı: Tuncay Meriç'in öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı | Video 29.08.2025 | 08:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY