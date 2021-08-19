Alkollü kamyonet sürücüsünün seyyar satıcıların arasına girdiği kaza kamerada | Video

Bursa’da alkollü kamyonet sürücüsünün kaldırımda bulunan seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralanırken 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Feci kaza ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 220 promil alkollü olduğu öne sürülen Özcan Ö. idaresindeki 16 FA 130 plakalı kamyonet ile 2.Menekşe Caddesi istikametinden Teleferik Caddesi'ne giderken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kaldırımda bulunan seyyar satıcıların ve vatandaşların arasına daldı. Yaşanan kazada kaldırımda bulunan Hakan Aksoy ,Rüveyda Pekdoğan ve Züfer Telman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenilen sürücü Özcan Ö.'yü polis ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Züfer Telman'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler kazaya neden olan sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayı gören bir vatandaş ise ''Yukarıdan koptuğu gibi buradan vura vura geldi, burada durdu'' dedi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

Diğer yandan ise kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yansıyan görüntülerde ise, aracın yukarıdan hızla gelirken yolda yürüyen bir kişiye çarparak kaldırımda duran otobüs bekleyen yayaların arasına daldığı ve duvara çarparak durduğu görüldü.