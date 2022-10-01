Almanların korkulu rüyası çete Mersin'de çökertildi | Video

Mersin'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden aradıkları Alman vatandaşlarına, kendilerini polis, savcı, devlet görevlisi ve bankacı diye tanıtarak dolandırıcılık yapan çete çökertildi. Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 30 şüpheli gözaltına alındı. Polise karşı evine özel 3 kapı yaptıran çete lideri ise kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Çetenin, 1 milyon 581 bin euro para dolandırdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Daire Başkanlığı ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' yapan şahısları takibe aldı. Bir süre hem fiziki hem de teknik takip yapan ekipler, 41 şüpheliyi belirledi. Bu sabah Özel Harekat polislerinin de desteğiyle Mersin merkezli İzmir, İstanbul, Trabzon, Antalya ve Denizli'de 41 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda euro, dolar ve Türk Lirası ele geçirildi.Mersin'de 25 adrese giren ekipler, en çok çete lideri H.M.'nin evinde zorlandı. Polis baskınlarına karşı evine güçlendirilmiş 3 kapı yaptıran zanlının kapısını açmak için Özel Harekat polisleri büyük bir mücadele verirken, kapılar uzun uğraşlar sonucunda kırılarak açılabildi. Bu sırada polislerden yaya olarak kaçmaya çalışan H.M. de kovalama sonucunda yakalanarak, gözaltına alındı. Ayrıca zanlının ufak bir çocuğu evde tek başına bırakıp kaçtığı görüldü.Şüphelilerin kentin farklı yerlerine çağrı merkezleri kurdukları, sık sık da yakalanmasınlar diye adres değiştirdikleri tespit edilirken, özellikle Almanya'da olaylara karışan ve iyi Almancası olan kişileri Türkiye'ye getirdiği, bu çağrı merkezlerinde bilgisayara kurdukları özel bir program üzerinden Almanya'da yaşayan insanları arayarak kendilerini polis, savcı, devlet görevlisi ve bankacı diye tanıtarak para istedikleri belirlendi. Yine örgüt adına çalışan Almanya'daki kuryelerin de mağdur vatandaşların yanına giderek paraları ve ziynet eşyalarını aldığı, bunları örgüt lideri ve yöneticilerine getirdiği ortaya çıktı. Örgütün üst düzey yöneticileri de menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemiyle paraları akladığı belirlendi.Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri de yakalamak için çalışmalar devam ediyor.