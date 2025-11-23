Video Yaşam Almanya’dan Türkiye’ye geldi, 200 milyon lira dolandırıldı | Video
Almanya’da yıllarca çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönen İsmail Kurtoğlu, kendi adına düzenlenen sahte senetle yaklaşık 200 milyon liralık icra takibine maruz kaldı. Şüpheli Deniz K.’nin, benzer yöntemlerle işlenen senet dolandırıcılığı suçlarından 6 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Almanya'da yaklaşık 40 yıl çalıştıktan sonra emekliliğini Bodrum'da geçirmeye başlayan İsmail Kurtoğlu (64), geçtiğimiz aylarda telefonuna gelen bir bildirimle hayatının şokunu yaşadı. Kurtoğlu'nun 8 Eylül'de telefonuna "İcra takibi başlatıldı" mesajı geldi. Durumu avukatlarına bildiren Kurtoğlu, Bakırköy İcra Daireleri'nde adına yürütülen işlemleri incelettiğinde, herhangi bir borcu olmadığı halde yüksek meblağlı bir senetle borçlandırıldığını öğrendi. Yapılan incelemelerde, Kurtoğlu adına 24 Haziran 2024'te 3 milyon 750 bin Euroluk, yani yaklaşık 200 milyon lira tutarında bir senet düzenlendiği tespit edildi. Bu işlem üzerine Kurtoğlu'nun tüm mal varlığına haciz, banka hesaplarına ise tedbir kararı uygulandığı belirlendi.
Şüphelinin senet dolandırıcılığından 6 suç kaydı var

Takibin durdurulabilmesi için mahkeme tarafından yaklaşık 40 milyon TL teminat yatırılması gerektiği, bu nedenle Kurtoğlu'nun mal varlığının halen cebri icra tehdidi altında olduğu kaydedildi. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, senedin üzerindeki imzanın "çerçeve yöntemi" adı verilen teknikle, Kurtoğlu'nun bilgisi dışında başka bir evraktan taşınmış olabileceği değerlendirildi. Olayla ilgili adı geçen şüpheli Deniz K.'ın (41) daha önce de senet dolandırıcılığı suçlarından 6 kaydı bulunduğu, önceki bir yargılamada ise aylık gelirinin 40 bin TL olduğunu beyan ettiği ortaya çıktı.

"EMEKLİ MAAŞIMLA ORTADA KALDIM"
Bütün mallarına haciz konuştuğunu söyleyen mağdur İsmail Kurtoğlu, "40 sene zor şartlarda Almanya'da çalıştım. 2017'den sonra ağırlığımı Bodrum Türkbükü'ne verdim. Buraya yerleştim. Ertuğrul'da birkaç tane konut aldım. 8 Eylül'de telefonuma baktığımda bir tane mesaj gördüm, Adalet Bakanlığından. Açtığımda icra falan yazıyordu anlayamadım. Avukatıma yönlendirdim. Avukatım baktı ve "Senin hakkında 3 milyon 750 bin euroluk, Türk parası olarak yaklaşık 200 milyon liraya yakın bir tane senet hazırlanmış ve icraya verilmiş" dedi. Ben tabii şok oldum. Soğuk bir ter akıttım. İtirazımızı yaptık ve suç duyurusunda bulunduk. Bütün mallarıma haciz konuldu. Bankaya tedbir koyuldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece bir emekli maaşımla ortada kaldım. Devlet büyüklerinin yardımlarını bekliyorum. Adalet Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımlarını bekliyorum." diye konuştu.

"200 MİLYON LİRALIK İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI"
40 milyon liralık bir teminatla takibin durdurulabileceğini söyleyen Avukat Mustafa Zafer, "İsmail Bey hakkında Bakırköy İcra Dairelerinde yaklaşık 187 milyon liralık bir icra takibi başlatılıyor. 3 milyon 750 bin euro. İşte bu takipte söz konusu takibinin başlatılması üzerine cep telefonuna bir mesaj geliyor ve diyor ki hakkınızda bir icra takibi başlatıldı. İşte bu takibin başlatılmasından sonra İsmail Amca herhangi bir kişiye borçlu olmadığını bildiği için doğrudan durumu avukatlarına taşıyor ve avukatları derhal bu dosyaya müdahil oluyorlar ve hemen icra hukuk mahkemesinden davaları açıyor. Söz konusu dolandırılık eylemi nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyorlar. Ancak burada takipte verilen mahkeme kararlı teminat karşılığında olduğu için İsmail amcanın söz konusu takipteki teminatı yatırması mümkün olmuyor. Çünkü yaklaşık 40 milyon civarında bir teminatla ancak takibin durdurulabileceği söyleniyor. İşte bunu yatırmadığı için halen İsmail amcanın tüm mal varlığı cebri icra tehdit altında." dedi.

"İMZA 'ÇERÇEVE YÖNTEMİYLE' SENEDE AKTARILMIŞ"
Zafer konuşmasının devamında, "Bundan sonraki süreçte dosyaya bir bilirkişi raporu alınmış. Bu bilirkişi raporunda, 'çerçeve yöntemi' denilen sistem kullanılarak imzanın başka bir evraka aktarılmış olabileceği belirtiliyor. Yani siz bir teslimat fişine imza attığınızı düşünürken, o sırada bırakılan boşlukta çerçeve yöntemi denilen modelle imzanın senedin üzerine geçirildiğine ilişkin bir görüş dosyaya girmiş. Dolayısıyla burada bu bilgiler çerçevesinde İsmail amcanın daha önceden kişisel verilerine erişmiş, yani İsmail amca adına Türkiye'de kayıtlı mal varlığı olduğunu bilen birileri bu yolla dolandırıcılık eylemi yaptığını düşünmekteyiz. Seneti düzenleyip hakkında icra takibine konu eden kişinin aynı benzer senet dolandırıcılığı yargılamasında mahkemeye bulunmuş olduğu beyanında aylık 40 bin lira geliri olduğunu ifade ediyor. Aylık 40 bin lira geliri olduğunu ifade eden bu kişinin bakın böylesine yüksek miktarda bir alacağı birisine borç verebilmesi için yüzlerce yıl çalışması gerekiyor." şeklinde konuştu.

