Ambulansla otomobilin çarpıştı kazada 2'si hemşire 5 kişi yaralandı | Video 04.09.2024 | 13:48 Afyonkarahisar’da otomobille ambulansın çarpıştığı trafik kazasında 2'si hemşire 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. (39) idaresindeki 03 BG 966 plakalı ambulans, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ANG 611 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar şarampole düşürek durabildi. Kazada, ambulans sürücüsü ile araçtaki hemşireler Ö.T, (39) S.T, (26) ve otomobildeki A.T. (65) ile Y.T. (20) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.T. ile Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.