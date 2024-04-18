"Anı olarak kalsın" diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı | Video
Sakarya’da bir evin içerisinde ‘anı olarak kalsın’ diye kaydedilen uyuşturucu ortamı görüntüleri sosyal medyaya düştü. Emniyet ve valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı videoların ardından polis ekipleri harekete geçti.
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