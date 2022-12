Ankara'da bir başıboş köpek faciası daha! Köpeklerden kaçan küçük çocuğa servis aracı çarptı | Video

Ankara Mamak’ta başıboş köpeğin saldırısından kaçmaya çalışan bir çocuğa servis aracı çarptı. Ölümün kıl payı teğet geçtiği olayda talihsiz çocuk kolundan yaralanırken, ailesi ve çevredekiler başıboş köpeklerden dolayı ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Olay 29 Kasım sabah 08.30 sıralarında Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi 859. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ortaokul 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Utku Tozkoparan'a okula gittiği sırada başıboş bir köpek saldırdı. Köpekten korktuğu için yola doğru koşan Tozkoparan'a o esnada Ümit Ç. idaresindeki servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan talihsiz çocuğu görenler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Talihsiz çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Hacettepe Hastanesine kaldırıldı. Sağ kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde hasar oluşan Tozkoparan, hastanedeki iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan servis sürücüsünün ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Facianın eşiğinden kıl payı dönen minik Utku ve ailesi ise başıboş köpeklerden dolayı tehlikede olduklarını ve durumun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek yetkililere seslendi.

"O AN SADECE KORKTUM VE ACI HİSSETTİM"

Yaşadığı korku dolu o anları anlatan Utku Tozkoparan, "Salı günü sabah arkadaşlarımla birlikte okula gidiyordum. Okulun arkada bahçesindeki köpeklerden birisi uyanmıştı. Biz de kaldırımda yürüyorduk. O köpek birden havlayarak üzerimize koşmaya başladı. Arada demirler vardı ama ben üzerimize atlayacak diye korktum. Karşı geçmek için yola doğru koştum. O sırada oradan geçen servis bana çarptı. Geriye doğru fırladım. Annemi, öğretmenlerimi aradılar. Ambulans geldi. Hastaneye kaldırıldım. Bir sürü ultrason ve röntgenim çekildi. Bazı sonuçlarda kolumda kırık olduğunu söylediler. Bugün kolumu alçıdan çıkardılar. Kırık yokmuş. Burada çok fazla köpek var. 2 ya da 3 sene önce yine köpek saldırısına uğramıştım burada. O yüzden köpeklerden çok korkuyorum. Servis aracı koluma çarptı. O an sadece korktum ve acı hissettim. Şu an biraz ağrılarım var. Başıboş köpeklerin kısırlaştırılarak barınaklara teslim edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"EĞER ÖNDEN ÇARPSAYMIŞ, 'HİÇBİR ŞEKİLDE KURTULMA ŞANSI OLMAZ' DEDİLER"

Evladını yerde gördüğü anda dehşete düştüğünün söyleyen Anne Gülden Tozkoparan, "Oğlumu sabah okula gönderdim. Köpek korkusu olduğu için hep ben götürüyordum. Birkaç gündür de kendisi arkadaşlarıyla gidiyordu. Gönderdikten 5 dakika sonra beni telefonla aradılar. 'Çocuğunuz düştü, gelir misiniz' dediler. Okula yaklaşınca yolda bir kalabalık gördüm. Bir sürü polis vardı. Baktım ki çocuğum yerde. O sıra kendimden geçtim. Çocuğumda zaten yıllardır köpek korkusu var. 2-3 yıl önce yine saldırmışlardı. Tekrar o korkuyu yaşamasının üzerine bir de araba çarptı. Hemen hastaneye götürdük. Çokça filmini çektiler. 'Dirseğinde kırıklar var' denildi. Omzundan parmaklarına kadar alçıya aldılar. Kontrole gittiğimizde kırık olmadığını, hassasiyet olduğunu öğrendik. Alçıya çıkarttılar. Kolunu fazla hareket ettirmeyecek. Bacaklarında ve dizlerinde biraz ağrılar var. Parmaklarından da kanamalar ve soyulmalar olur. Araç yandan çarptı. Eğer önden çarpsaymış, 'Hiçbir şekilde kurtulma şansı olmaz' dediler" ifadelerini kullandı.

"DAHA KAÇ ÇOCUK CANINDAN OLACAK"

Mahallerinde çok fazla sayıda sahipsiz köpek olduğunu ifade eden anne Tozkoparan, "Bunların hepsinin sebebi başıboş sokak köpekleri. Ben o gün evladımı kaybedebilirdim. Çocuklar değil, bizler bile sokağa çıkamıyoruz. Bunların hepsinin toplanıp, barınağa göndermelerini rica ediyorum. Kaç tane çocuk daha zarar görecek. Çok büyük bir korku ve üzüntü yaşadık. Bu köpeklerin kısırlaştırılıp barınaklara gönderilmesi gerekiyor. Daha kaç çocuk canından olacak. Benim evimin önü park ama çıkamıyoruz. Geçen gün tam 27 tane köpek saydım, bir o kadar da arkasında vardı. Havladıklarında büyük inanlar dahi korkuyor. Büyük küçük demeden herkese saldırıyorlar. Bir an önce bu konuya el atılmasını istiyorum. Biz hayvanlara karşı değiliz, bizler de hayvan seviyoruz ama bu kadar da başı boş bırakılıp da insanlara zarar vermesi hiç hoş değil" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR KORKA KORKA GİDİYOR"

Çevre esnaflardan Mert Aydoğdu ise insanların başıboş köpekler yüzünden sıkıntılar çektiğini aktararak, "Okulun bahçesindeki köpek, kaldırımda yürüyen çocuğa saldırdı. Çocukta korktu ve yola çıktı. Yola çıkınca da servis aracının köşesine çarptı. Servis sürücüsünün bir hatası yoktu. Aşağıdaki park, okulun bahçesi ağzına kadar köpek dolu. Herkes şikayetçi. Hayvanları toplayıp, güzel bir yere koysunlar. Çocuk, 'kolum ağrıyor' diyordu. İncinme ya da kırılma olabilirmiş. Sabahları buradan işe gidenler korkarak gidiyor. İnsanlar korka korka gidiyor. 50 tane köpek var. Bu konuda tepkiliyiz. Belediye ilgilense belki de bu olaylar çözülecek" dedi.