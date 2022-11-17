Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
Trenle çarpışan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 ölü | Video 17.11.2022 | 09:48
00:57
Şarampole yuvarlanan otomobildeki karı-koca yaralandı | Video 17.11.2022 | 09:12
02:55
Fatih’te 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı | Video 17.11.2022 | 08:46
05:09
Ankara’da hırsızlık çetesine “Keklik” operasyonu | Video 17.11.2022 | 08:45
01:08
SON DAKİKA: İstiklal'deki saldırının failleri adliyeye sevk edildi! | Video 17.11.2022 | 08:54
00:44
Telefonla konuşurken, bodrum kata böyle düştü | Video 17.11.2022 | 01:26
21:51
01:01
00:46
Abisinden çaldığı otomobille kaçarken yakalandı | Video 16.11.2022 | 17:46
03:52
24:33
İstiklal Caddesi'nde 'birlik ve beraberlik' mesajı | Video 16.11.2022 | 15:53
01:45
SON DAKİKA: Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası! | Video 16.11.2022 | 14:40
02:52
Her gün ilk siftah parası güvercinlerin... | Video 16.11.2022 | 13:59
01:36
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri suçüstü yakalandı | Video 16.11.2022 | 14:02
01:30
Fatih'te Cibuti ve Senegalli'nin parasını çalan Etiyopyalı yakalandı | Video 16.11.2022 | 12:09
01:03
03:26
02:33
04:24
Ankara’da hırsızlık yapacakları evi önceden dürbün ile gözetleyen, 27 hırsızlık olayına karışan ve yaklaşık 1 milyon Türk Lirası zarara uğrattıkları tespit edilen 11 kişilik hırsızlık çetesi “Keklik” operasyonu ile çökertildi.
HIRSIZLIK YAPACAKLARI BÖLGEYİ ÖNCEDEN DÜRBÜNLE İZLEMİŞLER
Şüpheli şahısların, 18'i evden hırsızlık, 9'u iş yerinden hırsızlık olmak üzere 27 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri, tespit edilmemek için olaylarda kullandıkları araçları uzak mesafede bırakıp kameralara yakalanmamak için kilometrelerce yürüyerek olay yerine gittikleri polis ekiplerince belirlendi. Şahısların, hırsızlık yapacakları bölgeyi önceden tespit ettikleri ve dürbünle izledikleri, özellikle bağ evi olarak tabir edilen evlerden para, elektronik eşya, tüfek, el aletleri ile para edecek eşyaları, iş yerlerinden de para ve sigara çaldıkları belirlendi. Ayrıca şüpheliler hırsızlık amaçlı girdikleri iş yerlerine girerken eldiven ile kar maskesi kullandıkları tespit edildi.
ÇETE ÜYELERİNİN TOPLAM 104 SUÇ KAYDI VAR
Hırsızlık şüphelileri, çaldıkları malzemeleri geçici olarak D.P., K.Ç. ve İ.Ö.'nün ikametinde sakladıkları ve peyderpey S.A., M.G. ve İ.Ö.'ye sattıkları, satın alan şahısların da değerinin altında piyasaya sürdükleri belirlendi. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri 27 hırsızlık olayında müştekileri yaklaşık bir milyon Türk Lirası zarara uğrattıkları tespit edildi. Şüphelilerin tamamına yakını hırsızlık olmak üzere, S.A.'nın 29, Ç.Ş.'nin 20, İ.Ö.'nün 18, K.Ç.'nin 11, T.U.'nun 8, M.E.'nin 6, Ü.Ç.'nin 5, İ.Ö.'nün 4, F.S.'nin 1, M.G.'nin 1, M.E.'nin 1, olmak üzere toplam 104 suç kaydının olduğu belirlendi.