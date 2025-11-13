Video Yaşam Ankara'da "kontrollü yıkım" kontrolden çıktı | Video
Ankara'da

Ankara'da "kontrollü yıkım" kontrolden çıktı | Video

13.11.2025 | 16:15

Ankara'da gerçekleşen kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. Ekiplerin tedbir amaçlı enkazdaki aramaları sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da kontrollü yıkım kontrolden çıktı | Video 00:17
Ankara'da "kontrollü yıkım" kontrolden çıktı | Video 13.11.2025 | 16:15
Huriye Helvacı ve oğlunun ölümlerindeki sorular, Müge Anlı’da konuşuldu | Video 15:14
Huriye Helvacı ve oğlunun ölümlerindeki sorular, Müge Anlı'da konuşuldu | Video 13.11.2025 | 16:13
Bursa’da eğitim pistinde feci kaza kamerada | Video 02:01
Bursa'da eğitim pistinde feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 15:38
1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:30
1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 14:57
İstanbul’da yemekten zehirlenen 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti | Video 03:28
İstanbul'da yemekten zehirlenen 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti | Video 13.11.2025 | 15:01
Narkotik köpeği Tony bagajdaki uyuşturucuyu buldu | Video 00:48
Narkotik köpeği Tony bagajdaki uyuşturucuyu buldu | Video 13.11.2025 | 14:10
Muslukları neden açık bıraktın kavgasında dükkanı basan sabıkalı baba dehşet saçtı | Video 07:29
"Muslukları neden açık bıraktın" kavgasında dükkanı basan sabıkalı baba dehşet saçtı | Video 13.11.2025 | 13:11
Canım sıkkın deyip motosiklet sürücüsüne böyle saldırdı | Video 03:32
"Canım sıkkın" deyip motosiklet sürücüsüne böyle saldırdı | Video 13.11.2025 | 13:11
Okul bahçesindeki korkunç cinayet: Evladım, oğlunun gözü önünde hunharca katledildi | Video 03:41
Okul bahçesindeki korkunç cinayet: "Evladım, oğlunun gözü önünde hunharca katledildi" | Video 13.11.2025 | 13:06
Kağıthane’de patlama sonrası duvar sokağa fırladı | Video 00:31
Kağıthane’de patlama sonrası duvar sokağa fırladı | Video 13.11.2025 | 11:44
Bahçelievler’de otoparkta ilginç kaza kamerada: 9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu | Video 00:37
Bahçelievler'de otoparkta ilginç kaza kamerada: 9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu | Video 13.11.2025 | 11:07
Yaya geçidinde 5 gün arayla yaşanan 2 feci kaza kamerada | Video 02:58
Yaya geçidinde 5 gün arayla yaşanan 2 feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 10:24
Komşularını önce darp ettiler daha sonra pencereden çatıya böyle attılar | Video 00:28
Komşularını önce darp ettiler daha sonra pencereden çatıya böyle attılar | Video 13.11.2025 | 10:24
Adana’da halıdan servet çıktı! Dürüst çalışandan örnek davranış | Video 03:03
Adana'da halıdan servet çıktı! Dürüst çalışandan örnek davranış | Video 13.11.2025 | 10:24
Arnavutköy’de 13 yaşındaki çocuk parkta bıçaklandı! Gasp anı kamerada | Video 04:06
Arnavutköy'de 13 yaşındaki çocuk parkta bıçaklandı! Gasp anı kamerada | Video 13.11.2025 | 10:24
Sokakta köpeklerin kovaladığı genci böyle kurtardı | Video 00:52
Sokakta köpeklerin kovaladığı genci böyle kurtardı | Video 13.11.2025 | 10:07
Sol şeritte son hız ilerleyen hafriyat kamyonu hayrete düşürdü | Video 01:53
Sol şeritte son hız ilerleyen hafriyat kamyonu hayrete düşürdü | Video 13.11.2025 | 10:07
Kağıthane’de doğalgaz patlaması evin duvarını yıktı | Video 09:36
Kağıthane'de doğalgaz patlaması evin duvarını yıktı | Video 13.11.2025 | 09:10
Kağıthane’de 6 katlı binadaki patlamanın izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı | Video 02:13
Kağıthane'de 6 katlı binadaki patlamanın izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 09:41
Kağıthane’deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:17
Kağıthane’deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 09:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY