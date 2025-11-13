Ankara'da "kontrollü yıkım" kontrolden çıktı | Video
13.11.2025 | 16:15
Ankara'da gerçekleşen kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. Ekiplerin tedbir amaçlı enkazdaki aramaları sürüyor.
