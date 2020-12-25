Video Yaşam Ankara'daki sahte alkol operasyonunda bazanın altında yakalandılar | Video

Ankara'daki sahte alkol operasyonunda bazanın altında yakalandılar | Video

Ankara'daki sahte alkol operasyonunda bazanın altında yakalandılar | Video
25.12.2020 | 10:03

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Ankara'da piyasaya sahte alkol süren bir şebekeye yönelik sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı sebebi ile alkollü içki satışının artacağı, buna bağlı olarak da piyasaya sahte alkollü içki sürülebileceği, sahte içkilerin vatandaşların sağlığını tehlikeye soktuğu ve ölümlere sebebiyet vermesi üzerine çalışma başlattı. Sahte alkollü içkilerin piyasaya sürülmesini engellemek ve piyasaya sürenlerin yakalanmasını sağlamak için yapılan çalışmalarda yapılan tespitler üzerine sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı.


Yapılan çalışmalarda bazı kişilerin ülkeye kaçak yollardan girişi yapıldığı değerlendirilen metil alkol, etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan diğer malzemelerle merdiven altı tabir edilen yerlerde alkollü içki (rakı, viski, votka) yapıldığı anlaşıldı. Yapılan sahte içkilerin pet şişelere ve boş içki şişelerine dolumu yapılarak sahte kapak ve TAPDK bandrol yapıştırmak sureti ile piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.


Kaçakçılık ekiplerinin yaptıkları tespitlerin ardından kaçak içkileri piyasaya sürdüğü tespit edilen 2 örgüt lideri, 4 örgüt üyesi ve örgütün alt kademesinde yer alan 26 zanlı olmak üzere toplam 32 şüphelinin yakalanması ve içki üretiminde kullanılan malzemelerin bulunduğu belirlenen toplam 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda belirlenen adresler tek tek arandı. Yapılan aramalar sırasında bir evde bazanın altına saklanmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı.

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